Зеленський: росія може влаштувати теракт на ЗАЕС, аби вплинути на контрнаступ ЗСУ

Президент зазначив, що рф технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду небезпечних речовин у повітря.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що росія може вдатися до терористичного акту на окупованій нею Запорізькій АЕС, щоб налякати світ можливими наслідками своєї агресії проти України та створити політичний вплив на контрнаступальні дії української армії. Про це він сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

«Ми давно говоримо, що є серйозна загроза. Тому що росія технічно готова для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції, який може призвести до викиду небезпечних речовин у повітря. Ми це дуже чітко комунікуємо. Ми все це обговорюємо з партнерами, щоб усі розуміли, для чого росія це робить, і тиснули на рф політично, щоб вони навіть не думали про таке», – наголосив Зеленський.

За словами Президента, російські окупанти вдаються до терористичних дій через те, що їхня армія впродовж року демонструє слабкість на полі бою. Тож терактами на кшталт підриву греблі Каховської ГЕС або можливим локальним терактом на ЗАЕС росіяни намагаються зупинити сили оборони України.

Крім того, Зеленський переконаний, що цим рф хоче показати, що її агресивна війна проти України небезпечна для світу. «Щоб люди боялися цього. Щоб потім ті чи інші партнери, особливо ті, що є скептиками, почали політично зупиняти Україну, наші контрнаступальні дії», – пояснив він.

Глава держави наголосив, що Україна вже тривалий час говорить про те, що Запорізька АЕС має бути повернута під повний контроль української влади. І також дуже важливо, щоб у момент переходу контролю над станцією до України все перевірили незалежні фахівці.

На думку Президента, свою роль у цьому має відіграти МАГАТЕ, яка є посередником і може залучати інші держави.

«Тому що може бути дистанційне мінування. Щоб потім сказати, що під контролем окупантів усе було гаразд, а зараз ось є викид. Це дуже важливий момент», – зауважив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у разі підриву росіянами Запорізької АЕС про катастрофу можна буде дізнатися лише через кілька годин.

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