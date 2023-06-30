Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події — Енергоатом

Наразі Україна не має прямого доступу до радіаційного контролю на Запорізькій АЕС.

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у разі підриву росіянами Запорізької АЕС про катастрофу можна буде дізнатися лише через кілька годин. Про це він сказав на пресконференції.

«Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції ми матимемо інформацію за кілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально за кілька хвилин у нас буде ця інформація», – заявив Котін.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі катастрофи якнайшвидше передадуть інформацію про це до штаб-квартири агентства та Україні.

«Коли, не дай Боже, подія відбудеться, ми не бачитимемо саму подію, коли вона станеться. Ми це знатимемо, але ми не матимемо інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес», – заявив міністр.

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