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Нацбанк посилив вимоги для переказу коштів через термінали самообслуговування

З 1 серпня квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналу для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Норми про нарадчу кімнату суду виключать з Кримінального процесуального кодексу та КУпАП

З КПК виключать норми про те, що вирок ухвалюється в нарадчій кімнаті.

З процесуальних кодексів вилучать інститут нарадчої кімнати, - до Ради внесли законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується вилучити з Господарського, Цивільного процесуальних кодексів та Кодексу адміністративного судочинства інститут нарадчої кімнати, а інститут процесуального права «таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення».

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про негайне відновлення розгляду дисциплінарних скарг на суддів, ЕКСКЛЮЗИВ, документ

Депутати пропонують також визначити, що дисциплінарне провадження щодо судді розпочинає здійснюватися з дня отримання Вищою радою правосуддя відповідної дисциплінарної скарги.

Співавтор законопроекту про 15 років позбавлення волі за корупцію пояснив, чому потрібно посилити відповідальність посередників, які носять хабарі

Подібні злочини мають кваліфікуватися не як шахрайство, а за спеціальною статтею, яка призначається саме для таких посередників, які носять суддям хабарі від сторони процесу, - народний депутат Роман Бабій на прикладі викриття депутата пояснив необхідність змін до законодавства.

  1. В Україні

Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події — Енергоатом

21:44, 30 червня 2023
Наразі Україна не має прямого доступу до радіаційного контролю на Запорізькій АЕС.
Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події — Енергоатом
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Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у разі підриву росіянами Запорізької АЕС про катастрофу можна буде дізнатися лише через кілька годин. Про це він сказав на пресконференції.

«Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції ми матимемо інформацію за кілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально за кілька хвилин у нас буде ця інформація», – заявив Котін.

У свою чергу міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі катастрофи якнайшвидше передадуть інформацію про це до штаб-квартири агентства та Україні.

«Коли, не дай Боже, подія відбудеться, ми не бачитимемо саму подію, коли вона станеться. Ми це знатимемо, але ми не матимемо інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес», – заявив міністр.

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