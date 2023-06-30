НБУ зробив черговий крок для стабілізації ситуації з обміном валюти

З 1 липня небанківські фінустанови можуть знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках.

Національний банк України повідомив, що розширює перелік виключень із чинних адміністративних обмежень з метою подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Так, з 1 липня 2023 року Національний банк дав змогу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

«Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати іноземну валюту громадяни. Крім того, надання дозволу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність останніх, що важливо для безперебійного прийняття ними готівкової іноземної валюти в громадян. У такий спосіб НБУ надав вагомий імпульс для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти.

Так, завдяки запровадженим змінам небанківські фінансові установи матимуть безперебійний доступ до готівкової іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки.

Відповідно це позитивно вплине на стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни. Щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінансові установи.

Так, обсяг знятої готівки у гривні чи іноземній валюті небанківською фінансовою установою не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, яка була раніше зарахована на їхній рахунок у банку, зокрема:

на рахунок у гривні небанківська фінансова установа може зараховувати кошти, отримані завдяки здійсненню валютно-обмінних операцій та від продажу безготівкової іноземної валюти;

на рахунок в іноземній валюті – кошти, отримані від здійснення валютно-обмінних операцій та як відшкодування за прийняті на інкасо банкноти іноземної валюти», - сказано у повідомленні.

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