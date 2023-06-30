Обов'язкова явка до ТЦК протягом 10 днів – у КМВА пояснили наказ Оболонського військкомату

У КМВА повідомили, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави.

Фото: 24tv.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Оболонському районі Києва з'явилися оголошення, в яких йдеться, що чоловікам треба 10-денний термін прийти у військкомат.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в основному Законі України – Конституції України, в Статті 65 чітко зазначено: захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України, передає ТСН.ua.

«Підкреслюємо, не бажанням, а обов’язком! 24 лютого 2022 року Указом Президента оголошено загальну мобілізацію по всій території України. 2 травня 2023 року Указом Президента України строк дії воєнного стану та загальна мобілізація продовжена на 90 діб. Тобто вона постійно триває», - зазначили у в пресслужбі КМВА.

В Київській військовій адміністрації додають, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави.

«Тобто, усі громадяни України (які підлягають призову по мобілізації), які не мають оформленої відстрочки від мобілізації – обов’язково підлягають мобілізації. Процес мобілізації має підготовчі заходи, а саме – уточнення персональних даних, проходження військово-лікарської комісії, тощо. Лише після проходження усіх необхідних процедурних заходів громадянин отримує відстрочку, мобілізаційний припис або інший документ», - повідомляють в КМВА.

Там підкреслюють, що всі громадяни, що підлягають призову по мобілізації мають виконувати свої обов’язки перед державою. І не шукати можливостей, ухилятися, а особисто сприяти захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Зокрема, з’являтися до ТЦК та СП.

«ТЦК та СП має законне право в будь-який спосіб оповіщувати військовозобов’язаних з’явитися для уточнення даних і проходження ВЛК. Бо згідно законодавства, в українців окрім прав, є ще й обов’язки. Військовий обов’язок включає дотримання правил військового обліку. І дуже дивно чути, що певна частина суспільства, журналісти та загалом певна кількість ЗМІ ставляться до мобілізації як до порушення якихось прав громадян, а не навпаки, як до обов’язку. Тому закликаємо бути законослухняними і докласти максимум зусиль для захисту країни. Тільки спільно ми здолаємо ворога, спільно прискоримо нашу Перемогу!», - зазначають у пресслужбі КМВА.

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