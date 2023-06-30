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  1. В Украине

Обязательная явка к ТЦК в течение 10 дней — в КГВА объяснили приказ Оболонского военкомата

20:39, 30 июня 2023
В КГВА сообщили, что мобилизационная подготовка и мобилизация являются составными частями комплекса мер, осуществляемых с целью обеспечения обороны государства.
Обязательная явка к ТЦК в течение 10 дней — в КГВА объяснили приказ Оболонского военкомата
Фото: 24tv.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Оболонском районе Киева появились объявления, в которых говорится, что мужчинам нужно в 10-дневный срок прийти в военкомат.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в основном Законе Украины – Конституции Украины, в статье 65 четко указано: защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины, передает ТСН.ua.

«Подчеркиваем, не желанием, а обязанностью! 24 февраля 2022 года Указом Президента объявлена общая мобилизация по всей территории Украины. 2 мая 2023 года Указом Президента Украины срок действия военного положения и общая мобилизация продлена на 90 суток. То есть она постоянно длится», — отметили в КГВА.

В Киевской военной администрации сообщили, что мобилизационная подготовка и мобилизация являются составными частями комплекса мер, осуществляемых с целью обеспечения обороны государства.

 «То есть все граждане Украины (подлежащие призыву по мобилизации), не имеющие оформленной отсрочки от мобилизации — обязательно подлежат мобилизации. Процесс мобилизации имеет подготовительные мероприятия, а именно — уточнение персональных данных, прохождение военно-врачебной комиссии и т.д. Только после прохождения всех необходимых процедурных мер гражданин получает отсрочку, мобилизационное предписание или другой документ», – сообщили в КГВА.

Там подчеркивают, что все граждане, подлежащие призыву по мобилизации, должны выполнять свои обязанности перед государством. И не искать возможности, уклоняться, а лично способствовать защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В частности, приходить в ТЦК и СП.

«ТЦК и СП имеет законное право любым способом оповещать военнообязанных явиться для уточнения данных и прохождения ВВК. Потому что согласно законодательству, у украинцев кроме прав есть еще и обязанности. Военная обязанность включает в себя соблюдение правил военного учета. И очень странно слышать, что определенная часть общества, журналисты и вообще определенное количество СМИ относятся к мобилизации как к нарушению каких-либо прав граждан, а не наоборот, как к обязанности. Поэтому призываем быть законопослушными и приложить максимум усилий для защиты страны. Только сообща мы одолеем врага, сообща ускорим нашу Победу!», — отмечают в пресс-службе КМВА.

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