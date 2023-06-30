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  1. В Украине

НБУ сделал очередной шаг по стабилизации ситуации с обменом валют

21:05, 30 июня 2023
С 1 июля небанковские финучреждения могут снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках.
НБУ сделал очередной шаг по стабилизации ситуации с обменом валют
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Национальный банк Украины сообщил, что расширяет перечень исключений из действующих административных ограничений в целях дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Об этом сказано на официальном сайте НБУ.

Так, с 1 июля 2023 года Национальный банк позволил небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс или касс обособленных подразделений.

«Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать иностранную валюту граждане. Кроме того, предоставление разрешения небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность последних, что важно для бесперебойного принятия ими наличной иностранной валюты у граждан. Таким образом, НБУ придал весомый импульс для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты.

Так, благодаря введенным изменениям небанковские финансовые учреждения получат бесперебойный доступ к наличной иностранной валюте без признаков значительного износа или повреждения, который уже имеют банки.

Соответственно, это положительно повлияет на состояние наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане. Чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно с целью обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдаться небанковскими финансовыми учреждениями.

Так, объем снятой наличности в гривне или иностранной валюте небанковским финансовым учреждением не должен превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, ранее зачисленной на их счет в банке, в частности:

на счет в гривне небанковское финансовое учреждение может зачислять средства, полученные благодаря осуществлению валютно-обменных операций и от продажи безналичной иностранной валюты;

на счет в иностранной валюте – денежные средства, полученные от совершения валютно-обменных операций и в качестве возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты», - говорится в сообщении.

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