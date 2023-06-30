Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия — Энергоатом

На данный момент Украина не имеет прямого доступа к радиационному контролю на Запорожской АЭС.

Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС о катастрофе можно будет узнать только спустя несколько часов. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», – заявил Котин.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко выразил надежду, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае катастрофы как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украине.

«Когда, не дай бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс», – заявил министр.

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