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Нацбанк ужесточил требования для перевода средств через терминалы самообслуживания

С 1 августа квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминала для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Нормы о совещательной комнате суда исключат из Уголовного процессуального кодекса и КУоАП

Из УПК исключат нормы о том, что приговор выносится в совещательной комнате.

Из процессуальных кодексов изымут институт совещательной комнаты, - в Раду внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается изъять из Хозяйственного, Гражданского процессуальных кодексов и Кодекса административного судопроизводства институт совещательной комнаты, а институт процессуального права «тайна совещательной комнаты» сменяется «тайной принятия судебного решения».

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о немедленном возобновлении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей, ЭКСКЛЮЗИВ, документ

Депутаты предлагают также определить, что дисциплинарное производство по судье начинает осуществляться со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы.

Соавтор законопроекта о 15 годах лишения свободы за коррупцию объяснил, почему нужно усилить ответственность посредников, носящих судьям взятки

Подобные преступления должны квалифицироваться не как мошенничество, а по специальной статье, которая предназначается именно для таких посредников, которые носят судьям взятки со стороны процесса – народный депутат Роман Бабий на примере разоблачения депутата объяснил необходимость изменений в законодательстве.

  1. В Украине

Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия — Энергоатом

21:44, 30 июня 2023
На данный момент Украина не имеет прямого доступа к радиационному контролю на Запорожской АЭС.
Украина узнает о возможной аварии на ЗАЭС через несколько часов после происшествия — Энергоатом
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Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин сообщил, что в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС о катастрофе можно будет узнать только спустя несколько часов. Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация», – заявил Котин.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко выразил надежду, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае катастрофы как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украине.

«Когда, не дай бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени, и это влияет на весь процесс», – заявил министр.

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