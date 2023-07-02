Twitter не буде показувати повідомлення користувачам без реєстрації

Користувачам, які спробують переглянути контент у Twitter, буде запропоновано зареєструвати обліковий запис або увійти в уже наявний обліковий запис, щоб побачити свої улюблені твіти.

Twitter тепер вимагатиме від користувачів наявності облікового запису на соціальній медіаплатформі для перегляду твітів. Власник соцмережі Ілон Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом". Про це повідомляє Reuters.

Користувачам, які спробують переглянути контент у Twitter, буде запропоновано зареєструвати обліковий запис або увійти в уже наявний обліковий запис, щоб побачити свої улюблені твіти.

У листі на ім'я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро в травні попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

Компанія ініціювала низку заходів, щоб повернути рекламодавців, які покинули платформу за часів Маска, і збільшити доходи від передплати, зробивши верифікаційні позначки частиною програми Twitter Blue.

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