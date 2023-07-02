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  1. Общество

Twitter не будет показывать сообщения пользователям без регистрации

07:40, 2 июля 2023
Пользователям, которые попытаются просмотреть контент в Twitter, будет предложено зарегистрировать аккаунт или войти в уже имеющийся аккаунт, чтобы увидеть свои любимые твиты.
Twitter не будет показывать сообщения пользователям без регистрации
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Twitter теперь будет требовать от пользователей наличия учетной записи на социальной медиаплатформе для просмотра твитов. Владелец соцсети Илон Маск назвал это "временной чрезвычайной мерой". Об этом сообщает Reuters.

Пользователям, которые попытаются просмотреть контент в Twitter, будет предложено зарегистрировать учетную запись или войти в уже существующую учетную запись, чтобы увидеть свои любимые твиты.

В письме на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы адвокат Маска Алекс Спиро в мае попросил технологического гиганта провести аудит использования контента Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение об использовании данных социальной сети.

Компания инициировала ряд мер, чтобы вернуть рекламодателей, которые покинули платформу при Маске, и увеличить доходы от подписки, сделав верификационные отметки частью программы Twitter Blue.

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