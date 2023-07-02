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  1. В Украине

В Киеве открыли мурал, посвященный спасателям

07:21, 2 июля 2023
На стенописи изображены Герои-спасатели.
В Киеве открыли мурал, посвященный спасателям
Фото: ГУ ГСЧС в г. Киеве
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В Дарницком районе Киева появился мурал, посвященный спасателям. Открытие мурала было в 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

На стенописи изображены Герои-спасатели. По словам авторов, этот мурал — возможность поблагодарить пожарных за их ежедневный труд.

«Спасибо за реализацию художникам-волонтерам из Детской художественной школы №11, Детской школы искусств №4 и 9, а также Культурно-художественного центра. За содействие этому проекту благодарны Дарницкой районной государственной администрации», - сообщили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Киеве на Подоле открыли яркий патриотический мурал.

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