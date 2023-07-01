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  1. В Украине

НКРЭКУ повысила тариф на воду без согласия правительства, — Шмыгаль

18:20, 1 июля 2023
Денис Шмыгаль поручил министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра решения о повышении тарифа.
НКРЭКУ повысила тариф на воду без согласия правительства, — Шмыгаль
Фото: КМУ
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Как мы писали, с 1 июля в Украине выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – в среднем на 32%. Такое решение ранее приняла НКРЭКУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм сообщил, что решение повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод приняли не посоветовавшись с правительством.

"Решения не приемлемы. Решения не согласованы с правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование", - заявил премьер.

Он отметил, что правительство сейчас делает все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость.

"Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем, кто в них нуждается. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. В то время как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой правительства", - написал Шмыгаль.

Премьер сообщил, что поручил министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

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