НКРЕКП підвищила тариф на воду без згоди уряду, — Шмигаль

Денис Шмигаль доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішення про підвищення тарифу.

Фото: КМУ

Як ми писали, із 1 липня в Україні зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – в середньому на 32%. Таке рішення раніше ухвалила НКРЕКП.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм повідомив, що рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення ухвалили не порадившись з урядом.

"Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - заявив прем'єр.

Він зауважив, що уряд наразі робить все можливе для того, щоб забезпечити соціальну справедливість.

"Збільшуємо пенсії. Виплачуємо субсидії всім, хто їх потребує. Допомагаємо регіонам для сталості тарифів на тепло і гарячу воду. Тоді як непогоджені рішення комісії йдуть у розріз із політикою уряду", - написав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що доручив міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

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