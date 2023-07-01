Зеленський підписав закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках

Документ визначає низку ключових елементів підвищення прозорості на оптових енергетичних ринках.

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Президент Володимир Зеленський підписав №5322 щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках.

Закон імплементує у національне законодавство Регламент ЄС №1227/2011 про доброчесність та прозорість на оптовому енергетичному ринку (REMIT) - набір європейських правил та практик, спрямований на запобігання зловживанням на енергетичному ринку.

Раніше ми детально писали, що передбачає закон щодо запобігання зловживань на оптових енергетичних ринках. Документ розширює повноваження держави як регулятора: вона зможе розслідувати можливі маніпуляції та зловживання на оптових енергетичних ринках.

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