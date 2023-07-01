В Україні продовжили перехідний період на українську для шкіл з мовами країн ЄС: підписано закон

Перехід на українську мову шкіл, які викладають на мові однієї з країн ЄС, відкладається до 1 вересня 2024 року.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9332 щодо продовження переходу на українську мову шкіл, в яких викладання ведеться однією з мов країн ЄС, до 1 вересня 2024 року.

Цей закон вносить зміни до прикінцевих і перехідних положень закону "Про освіту".

Учні, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і розпочали навчання до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, продовжують здобувати освіту своєю рідною мовою, з поступовим збільшенням кількості предметів, що вивчаються українською до 1 вересня 2024 року.

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