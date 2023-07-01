Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Рада поддержала законопроект о безвозмездном проживании во временном жилье для определенных категорий ВПЛ до конца войны

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность проживания во временном жилье для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения.

Рада увеличила штраф за найм иностранцев без разрешения на работу

Депутаты одобрили во втором чтении и в целом законопроект об увеличении штрафа для компаний, нанимающих иностранцев без оформления разрешения на работу.

Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

Скандал в Очаковском суде Николаевской области.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине продлили переходный период на украинский для школ с языками стран ЕС: подписан закон

17:50, 1 июля 2023
Переход на украинский язык школ, преподаваемых на языке одной из стран ЕС, откладывается до 1 сентября 2024 года.
В Украине продлили переходный период на украинский для школ с языками стран ЕС: подписан закон
Фото: depositphotos.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9332 о продолжении перехода на украинский язык школ, в которых преподавание ведется на одном из языков стран ЕС, до 1 сентября 2024 года.

Этот закон вносит изменения в заключительные и переходные положения закона "Об образовании".

Ученики, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали обучение до 1 сентября 2018 языком соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском языке до 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва