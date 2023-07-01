В Украине продлили переходный период на украинский для школ с языками стран ЕС: подписан закон

Переход на украинский язык школ, преподаваемых на языке одной из стран ЕС, откладывается до 1 сентября 2024 года.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон № 9332 о продолжении перехода на украинский язык школ, в которых преподавание ведется на одном из языков стран ЕС, до 1 сентября 2024 года.

Этот закон вносит изменения в заключительные и переходные положения закона "Об образовании".

Ученики, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и начали обучение до 1 сентября 2018 языком соответствующего национального меньшинства, продолжают получать образование на своем родном языке, с постепенным увеличением количества предметов, изучаемых на украинском языке до 1 сентября 2024 года.

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