Зеленский подписал евроинтеграционный закон о рекламе: что изменится

Закон запрещает любую рекламу от компаний, связанных с рф.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9206 о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленные Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Принятым законом внесены изменения в статью 8 закона «О рекламе» и определено, что рекламодателем не может вступать резидент государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором (государством-оккупантом).

Также законом расширяется запрет вмещать в рекламе утверждения и/или изображения, которые являются дискриминационными и/или разжигают ненависть, вражду или жестокость к отдельным лицам или группам лиц по признакам, в частности, возрасту, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, инвалидности и другим признакам.

Ранее писали, что Рада разрешила увеличить количество рекламы на ТВ.

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