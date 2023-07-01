Реструктуризация потребительских кредитов для ВПЛ во время военного положения: Президент подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы 9051 и 9052. Они упрощают условия погашения отдельных видов потребительских кредитов для ВПЛ и лиц, проживающих на затронутых войной территориях. Об этом идет речь на сайте ВР.
Согласно принятому закону 9051 на время военного положения и в течение 30 дней после его прекращения предусмотреть обязательную реструктуризацию потребительских кредитов для граждан, которые:
- состоят на учете как внутренне перемещенные лица,
- постоянно проживающие или уехавшие с территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, или ТОТ.
Закон 9051 также устанавливает запрет на требование просроченной задолженности кредитору и коллекторской компании на период военного положения и в течение 30 дней после его окончания. А согласно закону 9052 доходы заемщиков, полученные в результате проведенной реструктуризации, освобождаются от налогообложения.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Рада одобрила закон об обязательной реструктуризации потребительских кредитов с исключениями.
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