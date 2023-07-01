Реструктуризація споживчих кредитів для ВПО під час воєнного стану: Президент підписав закони

Зеленський підписав закони щодо впровадження обов'язкової реструктуризації споживчих кредитів для людей з територій, зачеплених війною (ВПО) під час воєнного стану та 30 днів після нього.

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Президент Володимир Зеленський підписав закони 9051 і 9052. Вони спрощують умови погашення окремих видів споживчих кредитів для ВПО й осіб, що проживають на уражених війною територіях. Про це йдеться на сайті ВР.

Згідно з ухваленим законом 9051 на час воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення передбачити обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян, які:

- перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи,

- постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Закон 9051 також встановлює заборону вимагати прострочену заборгованість кредитору та колекторській компанії на період воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення. А відповідно до закону 9052 доходи позичальників, отримані внаслідок проведеної реструктуризації, звільняються від оподаткування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Рада схвалила закон про обов’язкову реструктуризацію споживчих кредитів з винятками.

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