Зеленський підписав євроінтеграційний закон про рекламу: що зміниться

Закон забороняє будь-яку рекламу від компаній, пов'язаних з рф.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9206 про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Ухваленим законом внесено зміни до статті 8 закону «Про рекламу» та визначено, що рекламодавцем не може вступати резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом).

Також законом розширюється заборона вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознаками, зокрема, віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності, за іншими ознаками.

Раніше писали, що Рада дозволила збільшити кількість реклами на ТБ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.