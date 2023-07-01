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За посередництво у «вирішенні питань» в судах буде загрожувати позбавлення волі до 15 років з конфіскацією

Народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Рада збільшила штраф за найм іноземців без дозволу на роботу

Депутати схвалили у другому читанні та в цілому законопроєкт про збільшення штрафу для компаній, які наймають іноземців без оформлення дозволу на роботу.

Помічник судді викрав електронний ключ судді, підробив рішення суду та надав його позивачу в обмін на гроші

Скандал в Очаківському суді Миколаївської області.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

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Зеленський підписав євроінтеграційний закон про рекламу: що зміниться

17:40, 1 липня 2023
Закон забороняє будь-яку рекламу від компаній, пов'язаних з рф.
Зеленський підписав євроінтеграційний закон про рекламу: що зміниться
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Президент Володимир Зеленський підписав закон №9206 про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Ухваленим законом внесено зміни до статті 8 закону «Про рекламу» та визначено, що  рекламодавцем не може вступати резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом).

Також законом розширюється заборона вміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними та/або розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи груп осіб за ознаками, зокрема, віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності, за іншими ознаками.

Раніше писали, що Рада дозволила збільшити кількість реклами на ТБ. 

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