Зеленский подписал закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках

Документ определяет ряд ключевых элементов повышения прозрачности на оптовых энергетических рынках.

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Президент Владимир Зеленский подписал №5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Закон имплементирует в национальное законодательство Регламент ЕС №1227/2011 о добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT) – набор европейских правил и практик, направленных на предотвращение злоупотреблений на энергетическом рынке.

Ранее мы подробно писали, что предусматривает закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках. Документ расширяет полномочия государства как регулятора: оно сможет расследовать возможные манипуляции и злоупотребления на оптовых энергетических рынках.

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