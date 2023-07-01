Зеленский подписал закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках

Президент Владимир Зеленский подписал №5322 о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.
Закон имплементирует в национальное законодательство Регламент ЕС №1227/2011 о добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке (REMIT) – набор европейских правил и практик, направленных на предотвращение злоупотреблений на энергетическом рынке.
Ранее мы подробно писали, что предусматривает закон о предотвращении злоупотреблений на оптовых энергетических рынках. Документ расширяет полномочия государства как регулятора: оно сможет расследовать возможные манипуляции и злоупотребления на оптовых энергетических рынках.
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