У Києві відкрили мурал, присвячений рятувальникам

На стінописі зображені Герої-рятувальники.

Фото: ГУ ДСНС у м. Києві

У Дарницькому районі Києва з’явився мурал, присвячений рятувальникам. Відкриття муралу було у 24-й Державній пожежно-рятувальній частині.

На стінописі зображені Герої-рятувальники. За словами авторів, цей мурал — можливість подякувати вогнеборцям за їхню щоденну працю.

«Дякуємо за реалізацію художникам-волонтерам з Дитячої художньої школи №11, Дитячої школи мистецтв №4 та 9, а також Культурно-мистецького центру. За сприяння цього проєкту вдячні Дарницькій районній державній адміністрації», — повідомили в ДСНС.

Раніше ми писали, що у Києві на Подолі відкрили яскравий патріотичний мурал.

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