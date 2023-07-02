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  1. В Україні

У Києві відкрили мурал, присвячений рятувальникам

07:21, 2 липня 2023
На стінописі зображені Герої-рятувальники.
У Києві відкрили мурал, присвячений рятувальникам
Фото: ГУ ДСНС у м. Києві
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У Дарницькому районі Києва з’явився мурал, присвячений рятувальникам. Відкриття муралу було у 24-й Державній пожежно-рятувальній частині. 

На стінописі зображені Герої-рятувальники. За словами авторів, цей мурал — можливість подякувати вогнеборцям за їхню щоденну працю.

«Дякуємо за реалізацію художникам-волонтерам з Дитячої художньої школи №11, Дитячої школи мистецтв №4 та 9, а також Культурно-мистецького центру. За сприяння цього проєкту вдячні Дарницькій районній державній адміністрації», — повідомили в ДСНС.

Раніше ми писали, що у Києві на Подолі відкрили яскравий патріотичний мурал. 

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