Зеленский: россия может устроить теракт на ЗАЭС, чтобы повлиять на контрнаступление ВСУ

Президент отметил, что рф технически готова для того, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух.

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Президент Владимир Зеленский считает, что россия может прибегнуть к террористическому акту на оккупированной ею Запорожской АЭС, чтобы напугать мир возможными последствиями своей агрессии против Украины и оказать политическое влияние на контрнаступательные действия украинской армии. Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ после переговоров с Премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

«Мы давно говорим, что существует серьезная угроза. Потому что россия технически готова к тому, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух. Мы это очень четко коммуницируем. Мы все это обсуждаем с партнерами, чтобы все понимали, для чего россия это делает, и давили на рф политически, чтобы она даже не думала об этом», – подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, российские оккупанты прибегают к террористическим действиям из-за того, что их армия в течение года демонстрирует слабость на поле боя. Поэтому терактами наподобие подрыва плотины Каховской ГЭС или возможным локальным терактом на ЗАЭС россияне пытаются остановить силы обороны Украины.

Кроме того, Зеленский уверен: этим рф хочет показать, что ее агрессивная война против Украины опасна для мира.

«Чтобы люди боялись этого. Чтобы потом те или иные партнеры, особенно скептики, начали политически останавливать Украину, наши контрнаступательные действия», – пояснил он.

Глава государства подчеркнул: Украина уже давно говорит о том, что Запорожская АЭС должна быть возвращена под полный контроль украинской власти. И также очень важно, чтобы в момент перехода контроля над станцией к Украине все проверили независимые специалисты. По мнению Президента, свою роль в этом должно сыграть МАГАТЭ, которое выполняет функцию посредника и может привлекать другие государства.

«Потому что может быть дистанционное минирование. Чтобы потом сказать, что под контролем оккупантов все было хорошо, а сейчас вот произошел выброс. Это очень важный момент», – заметил Зеленский.

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