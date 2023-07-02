Позорное и непрофессиональное решение — Зеленский о повышении тарифов на воду

Правительству поручено представить ответное решение.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение НКРЭКУ повысить тарифы на водоснабжение для населения, назвав его позорным и непрофессиональным. Об этом глава государства сказал в видеообращении.

«Мягко говоря, позорное решение. Непрофессиональная. Не согласовано с правительством», - подчеркнул глава государства.

По его словам, власти не могут и не будут принимать спокойно такие решения.

«Правительству поручено представить ответное решение. И они будут», - подчеркнул Президент.

Ранее мы писали, что Шмигаль подверг жесткой критике решение НКРЭКУ о повышении тарифов на воду.

Так, с 1 июля в Украине выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод – в среднем на 32%. Такое решение ранее приняла НКРЭКУ.

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