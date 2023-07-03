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Повістки не перестануть вручати на вулицях, — керівник Львівського ТЦК

12:23, 3 липня 2023
Добровільно до військкомату приходить лише 20% від плану, заявив керівник Львівського обласного ТЦК Олександр Тіщенко.
Повістки не перестануть вручати на вулицях, — керівник Львівського ТЦК
Фото: mil.in.ua
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Військкомати в Україні не можуть відмовитися від вручення повісток на вулицях, бо добровільно до військкомату приходить лише 20% від плану. Про це розповів керівник Львівського обласного ТЦК Олександр Тищенко виданню Leopolis.

Він нагадав про те, що прихід до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не є автоматичною відправкою до армії та пояснив, чому необхідні розшуки:

"Якщо не буде цих розшуків, відправки для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматичне відправлення до армії", - розповів він.

"Ті, хто має законні підстави за станом здоров'я або іншими причинами не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії" , - зазначив Тищенко.

Він зазначив, що буває так, що вручають людині повістку на вулиці, вона приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність.

"Питаєш, то чого ж не прийшли та не поновили дані, а у відповідь: "Я боюся". Інвалідність, як і сімейні обставини, – це точно повне право на відстрочку", - наголосив Тіщенко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада розширила перелік осіб, що підлягають мобілізації.

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