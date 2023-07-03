У Львові судді та працівники адміністративних судів збирали кошти для військового госпіталю, граючи у футзал

У Львові відбувся Благодійний турнір із футзалу серед адміністративних судів України.

Фото: 8aa.court.gov.ua

У Львові відбувся Благодійний турнір із футзалу серед адміністративних судів України, під час якого вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень на потреби військового госпіталю. Про це повідомляє Восьмий апеляційний адміністративний суд.

«У перший день липня у спортивному комплексі «БОСКО-АРЕНА» відбувся благодійний турнір із футзалу серед команд адміністративних судів України, метою якого був збір коштів для потреб Військово-медичного клінічного центру Західного регіону.



Турнір було проведено Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду спільно з Восьмим апеляційним адміністративним судом в рамках проведення Днів адміністративної юстиції України у 2023 році.



Участь у турнірі, крім команд судів-організаторів – Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Восьмого апеляційного адміністративного суду, взяли команди Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Львівського окружного адміністративного суду.



У відкритті турніру взяли участь голова КАС ВС Михайло Смокович, голова Восьмого ААС Олег Заверуха, голова Сьомого ААС Віталій Кузьмишин, голова П’ятого ААС Олександр Джабурія, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, член Вищої ради правосуддя Олександр Сасевич, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Руслан Сидорович, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Володимир Книгиницький, а також судді КАС ВС та Восьмого ААС, судді та голови окружних адміністративних судів Восьмого апеляційного адміністративного округу, духовенство.

Також, захід зібрав чимало прихильників футзалу з числа суддів та працівників апаратів судів адміністративної юрисдикції та членів їхніх сімей.



За результатами зіграних матчів у напруженій боротьбі володарем кубку Благодійного турніру із футзалу серед адміністративних судів України стала команда Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.



Однак, основною метою змагань, була не перемога однієї з команд, а власне збір коштів для потреб Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, які будуть використані для лікування поранених військовослужбовців, які постраждали внаслідок агресії російської федерації, у вигляді витратних матеріалів для остеосинтезу та імплантації. Під час турніру для потреб госпіталю вдалось зібрати понад 400 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Фото: 8aa.court.gov.ua

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