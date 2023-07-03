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Во Львове судьи и работники административных судов собирали средства для военного госпиталя, играя в футзал

12:14, 3 июля 2023
Во Львове прошел Благотворительный турнир по футзалу среди административных судов Украины.
Во Львове судьи и работники административных судов собирали средства для военного госпиталя, играя в футзал
Фото: 8aa.court.gov.ua
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Во Львове прошел Благотворительный турнир по футзалу среди административных судов Украины, во время которого удалось собрать более 400 тысяч гривен на нужды военного госпиталя. Об этом сообщает Восьмой апелляционный административный суд.

В первый день июля в спортивном комплексе «БОСКО-АРЕНА» состоялся благотворительный турнир по футзалу среди команд административных судов Украины, целью которого был сбор средств для нужд Военно-медицинского клинического центра Западного региона.

Турнир был проведен Кассационным административным судом в составе Верховного Суда совместно с Восьмым апелляционным административным судом в рамках Дней административной юстиции Украины в 2023 году.

Участие в турнире, кроме команд судов-организаторов – Кассационного административного суда в составе Верховного Суда и Восьмого апелляционного административного суда, приняли команды Ивано-Франковского окружного административного суда и Львовского окружного административного суда.

В открытии турнира приняли участие председатель КАС ВС Михаил Смокович, председатель Восьмого ААС Олег Заверуха, председатель Седьмого ААС Виталий Кузьмишин, председатель Пятого ААС Александр Джабурия, председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, член Высшего совета правосудия Александр Сасевич, заместитель председателя комиссии судей Украины Руслан Сидорович, начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона Владимир Книгиницкий, судьи КАС ВС и Восьмого ААС, судьи и председатели окружных административных судов Восьмого апелляционного административного округа, духовенство.

Мероприятие собрало немало сторонников футзала из числа судей и работников аппаратов судов административной юрисдикции и членов их семей.

По результатам сыгранных матчей в напряженной борьбе обладателем кубка Благотворительного турнира по футзалу среди административных судов Украины стала команда Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Однако основной целью соревнований была не победа одной из команд, а сбор средств для нужд Военно-медицинского клинического центра Западного региона, которые будут использованы для лечения раненых военнослужащих, пострадавших в результате агрессии российской федерации, в виде расходных материалов для остеосинтеза и имплантации. Во время турнира для нужд госпиталя удалось собрать более 400 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Фото: 8aa.court.gov.ua

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