Повестки не перестанут вручать на улицах, — руководитель Львовского ТЦК

Добровольно в военкомат приходит всего 20% от плана, заявил руководитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

Фото: mil.in.ua

Военнослужащие в Украине не могут отказаться от вручения повесток на улицах, потому что добровольно в военкомат приходит только 20% от плана. Об этом рассказал руководитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко изданию Leopolis.

Он напомнил о том, что приход в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не является автоматической отправкой в армию и объяснил, почему необходимы розыски:

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию", - рассказал он.

"Те, кто имеет законные основания по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", - отметил Тищенко.

Он отметил, что бывает так, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность.

"Спрашиваешь, так чего же не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, – это полное право на отсрочку", - подчеркнул Тищенко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада расширила перечень лиц, подлежащих мобилизации.

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