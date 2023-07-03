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В Украине цены на водоснабжение пока расти не будут, — НКРЭКУ

12:26, 3 июля 2023
НКРЭКУ отменила решение о поднятии тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.
В Украине цены на водоснабжение пока расти не будут, — НКРЭКУ
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время своего внеочередного заседания отменила решение от 29 июня о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Согласно этому решению тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны вырасти в среднем на 32%.

Регулятор начинает консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами для отработки справедливого социального решения, которое сможет обеспечить дополнительные финансовые ресурсы из Государственного бюджета или другие компенсаторные механизмы для покрытия расходов водоканалов.

В частности, председатель НКРЭКУ К. Ущаповский отметил: «Верховный Главнокомандующий в период военного положения высказался против решения о пересмотре тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что является самодостаточным основанием для отмены принятого Регулятором решения. Кроме этого, Премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по такому решению. В этой связи предлагаю отменить постановления от 29 июня 2023 года в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения».

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение НКРЭКУ повысить тарифы на водоснабжение для населения, назвав его позорным и непрофессиональным. 

Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что решение о повышении тарифов на воду идет вразрез с политикой Кабмина.

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