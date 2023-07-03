Як потрапити до укриттів, що розташовані у школах Києва, — розповіли у КМДА

Щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як потрапити до укриттів, які розташовані у столичних школах. Загалом у столиці налічується 900 таких укриттів.

Так, щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу.

«Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та «тривожною кнопкою», а три чверті закладів фізично охороняє «Муніципальна охорона», - йдеться в повідомленні.

Правила доступу до таких укриттів визначені протоколом комісії ТЕБ та НС від 23.06.2022 року спрямований на захист дітей від проникнення диверсійних груп і терористичних загроз. У зазначеному документі йшлося про спеціальний режим доступу до закладів освіти, а також закриття їх територій на час комендантської години та тримання зачиненими підвалів і горищ.

Водночас у протоколі не йдеться про укриття, адже всі горища і підвали, у розумінні Кодексу цивільного захисту, не є захисними спорудами. Укриттями є лише спеціально облаштовані приміщення, у яких можливе тимчасове перебування людей задля захисту від дії засобів ураження.

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