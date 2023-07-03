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  1. У світі

На Twitter подали до суду за несплату рахунків на суму $ 660 тисяч

21:02, 3 липня 2023
Австралійська фірма звинувачує Twitter у тому, що сервіс не оплатив її послуги, і вимагає відшкодування через суд.
На Twitter подали до суду за несплату рахунків на суму $ 660 тисяч
Фото з відкритих джерел
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Австралійська фірма з управління проєктами Facilitate Corp подала до суду позов проти Twitter, стверджуючи, що компанія не оплатила її послуги у чотирьох країнах. Про це пише Reuters.

За даними видання, 29 червня приватна компанія Facilitate подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, звинувачуючи Twitter у несплаті рахунків за надані компанією послуги на суму понад 660 тисяч доларів.

У позові Facilitate йдеться, що з 2022 до початку 2023 року вони встановили датчики в офісах Twitter у Лондоні та Дубліні, оздобили офіс в Сінгапурі та розчистили офіс у Сіднеї.

За ці роботи Twitter заборгував компанії приблизно 203 тисяч фунтів стерлінгів, 546 600 сінгапурських і 61 300 австралійських доларів відповідно.

Facilitate заявила, що вимагає відшкодування збитків у розмірі, який буде визначено під час судового розгляду, судових витрат і відсотків за максимальною законною ставкою.

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