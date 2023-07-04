Латвія поновила видачу віз росіянам, але за певних умов

Латвія частково поновила видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту ПВК «Вагнер».

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Латвія поновила видачу віз росіянам, але лише в окремих випадках. Про це пише Delfi з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що з 4 липня Міністерство закордонних справ частково поновила прийом заяв на отримання візи від громадян рф у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном.



Відтепер заяву на отримання візи зможуть подати родичі громадян та резидентів Латвії, родичі громадян інших країн ЄС та Європейської економічної зони, а також тих, чия поїздка має гуманітарні причини – наприклад, у зв’язку із серйозною хворобою близької людини чи похороном.



У МЗС наголосили, що кожна заява на отримання візи розглядатиметься індивідуально, і заявник повинен надати документальні підтвердження приналежності до однієї з категорій виключення.



Нагадаємо, прийом заяв на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном було тимчасово призупинено у зв'язку з військовим заколотом ПВК «Вагнер» та його засновника Євгена Пригожина в рф.

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