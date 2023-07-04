Суд Києва визнав винним у державній зраді кримського регіонала Лукашева, який підтримав анексію

Дніпровський райсуд Києва визнав винним у державній зраді колишнього депутата Верховної Ради АР Крим від «Партії регіонів» Ігоря Лукашева.

Дніпровський районний суд Києва визнав винним у державній зраді колишнього депутата Верховної Ради АР Крим від «Партії регіонів» Ігоря Лукашева. Про це йдеться у вироку суду від 23 червня.

Так, 11 березня 2014-го парламентарій підтримав анексію півострова і голосував за створення «Республіки Крим» та проведення референдуму за приєднання до росії.

Через місяць на засіданні вже російського окупаційного органу «государственный совет Республики Крым» Лукашев голосував за нову конституцію, відповідно до якої Крим є частиною рф. У судовому засіданні переглянули відео, на якому серед 88 голосуючих депутатів «за» так звану Конституцію, присутня особа схожа на Лукашева.

У суді колишній міністр курортів і туризму АР Крим розповів, що особисто знав Лукашева. У 2014-му свідок з родиною виїхав до Києва. У відеосюжеті ЗМІ він впізнав Лукашева, який голосував за анексію.

Лукашева заочно засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Покарання він відбуватиме з моменту фактичного затримання.

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