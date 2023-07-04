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Получил российское гражданство и сотрудничал с оккупантами: подозревают предпринимателя из Луганской области

12:57, 4 июля 2023
Владельца украинской фирмы, занимающейся торговлей зерна, подозревают в сотрудничестве с врагом.
Получил российское гражданство и сотрудничал с оккупантами: подозревают предпринимателя из Луганской области
Фото: AgroPolit.com
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Предпринимателя из Луганщины подозревают в коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, владелец украинской фирмы, занимающейся выращиванием и торговлей зерном, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, согласился на сотрудничество с оккупантами.

После того, как мужчина получил российское гражданство, в ноябре 2022 года он перерегистрировал общество в так называемых «органах юстиции лнр» и назначил себя на должность «директора ООО».

В последствии он продолжил осуществлять хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории.

В рамках следствия по ходатайству прокуратуры банковские счета общества и подозреваемого арестованы, а средства размещенные на них в размере почти 500 млн гривен переданы в пользу ВСУ.

Поскольку подозреваемый находится на временно оккупированной территории Луганской области, прокуратурой принимаются меры по осуществлению специального досудебного расследования, добавляют в ведомстве.

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