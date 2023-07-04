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НАПК предлагает усилить запрет на финансирование партий госпредприятиям - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается усилить запрет государственным предприятиям жертвовать деньги политическим партиям.

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НАПК предлагает усилить запрет на финансирование партий госпредприятиям - законопроект

11:02, 4 июля 2023
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается усилить запрет государственным предприятиям жертвовать деньги политическим партиям.
НАПК предлагает усилить запрет на финансирование партий госпредприятиям - законопроект
Фото: youcontrol.com.ua
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9419 авторства главы Нацагентства по предотвращению коррупции Александра Новикова о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, привлечения к деятельности политических партий лиц с инвалидностью и усовершенствования механизма государственного финансирования уставной деятельности политической партии, которым, среди прочего, предлагается запретить финансирование политических партий государственными предприятиями.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона «О политических партиях» и установить, что не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий юридическими лицами, в которых более 10 процентов уставного капитала или более 10 процентов голосов в высшем органе управления прямо или косвенно принадлежат государству и /или органам местного самоуправления.

Для сравнения действующая редакция части третьей статьи 15 закона устанавливает запрет на финансирование партий юридическими лицами, у которых не менее 10 процентов уставного капитала или прав голоса прямо или косвенно принадлежат государству органам местного самоуправления.

Кроме этого, предлагается внести изменения в порядок распределения бюджетных средств на деятельность партий и предусмотреть, что 5 процентов государственных средств распределяется поровну между политическими партиями при условии, если по результатам выборов в политической силы, попавшей в Верховную Раду по крайней мере 1 депутат будет лицом с инвалидностью. 10% и дальше будут распределяться поровну между политическими партиями при условии, если у их парламентских фракций будет по крайней мере треть женщин-депутатов.

В то же время определено, что если ни одна политическая партия не будет соблюдать гендерную квоту или квоту на количество лиц с инвалидностью среди депутатов, то финансирование будет осуществляться без учета квот.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается ограничить максимальный размер вклада в поддержку партий.

Автор: Ярослав Конощук

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