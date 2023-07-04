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  1. Суд інфо

Обрано голову Любашівського районного суду Одеської області

14:07, 4 липня 2023
Головою суду обрано Олега Вужиловського.
Обрано голову Любашівського районного суду Одеської області
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30 червня було проведено збори суддів Любашівського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській областi.

Зборами суддів шляхом таємного голосування головою Любашівського районного суду Одеської області обрано Вужиловського Олега Володимировича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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