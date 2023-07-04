Обрано голову Любашівського районного суду Одеської області

Головою суду обрано Олега Вужиловського.

30 червня було проведено збори суддів Любашівського районного суду Одеської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській областi.

Зборами суддів шляхом таємного голосування головою Любашівського районного суду Одеської області обрано Вужиловського Олега Володимировича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більше як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Раніше ми писали, що обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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