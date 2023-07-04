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  1. В Україні

Експерти порахували, яка з країн Європи найбільше виділила коштів на прихисток для українців

16:35, 4 липня 2023
У Кільського інституту світової економіки підрахували, скільки коштів уряди європейських країн виділили на прихисток для українців.
Експерти порахували, яка з країн Європи найбільше виділила коштів на прихисток для українців
Фото: Янош Немеш
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Станом на сьогодні уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро. Про це йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки, пише Мінреінтеграції.

Мова йде про витрати на грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами харчування та засобами першої необхідності.

За даними аналітиків, серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща. Вона складає понад 12 млрд євро.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

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