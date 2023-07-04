Звинувачував у війні «сатанинську мафію»: у Києві судитимуть ТіkТоk блогера

Киянин у соцмережах поширював відеозаписи із запереченням збройної агресії рф проти України, а також закликав чинити опір українським правоохоронцям.

Фото: gp.gov.ua

У Києві судитимуть ТіkТоk блогера, який заперечував збройну агресію рф. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, киянин після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, використовуючи власну сторінку у соцмережі ТіkТоk, поширював для необмеженого кола користувачів відеозаписи із запереченням збройної агресії рф проти України.

Також у своїх відеоматеріалах чоловік намагався зняти з рф відповідальність за повномасштабну війну в Україні та звинувачував у всьому «сатанинську мафію».

Окрім цього, блогер закликав усіх глядачів контенту об’єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям.



Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заклики до насильницької зміни конституційного ладу та виправдовування збройної агресії рф проти України, зазначають у прокуратурі.

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