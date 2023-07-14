В Киеве наложили мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта

Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.

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Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева.

Решение было принято 13 июля, сообщает КГГА.

«Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы», – отметил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Депутат добавил, что, кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

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