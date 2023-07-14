Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Получивший дело суд не сможет требовать повторной уплаты судебного сбора в случае передачи ему дела по подсудности

Комитет по правам человека поддержал законопроект об избежании двойной уплаты судебного сбора.

В Порядок ведения Реестра судебных решений были внесены изменения: расширили доступ определенным органам и добавили условия для бизнес-проектов

В частности, Высший совет правосудия решил, что бизнес-проекты смогут брать данные из Реестра только по согласованию с ГСА.

Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект относительно предоставления отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

В НБУ рассказали, когда могут появиться предпосылки для перехода к плавающему курсу гривны

По оценкам регулятора, предпосылки для перехода к плавающему курсу гривны могут появиться через 9-18 месяцев.

Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.

  1. В Украине

В Киеве наложили мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта

07:36, 14 июля 2023
Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры.
В Киеве наложили мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта
Источник фото: Depositphotos
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева.

Решение было принято 13 июля, сообщает КГГА.

«Необходимо окончательно раз и всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически, предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы», – отметил депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук.

Депутат добавил, что, кроме этого, мораторий распространяется и на объекты материальной и духовной культуры, которые имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду