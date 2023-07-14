На Киевщине стартовал проект по восстановлению 93 частных домов, разрушенных в результате российской агрессии

Работы уже начались на 55 объектах, на остальных – начнутся в ближайшее время.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

На Киевщине стартовал проект по восстановлению 93 частных домов, разрушенных в результате вооруженной российской агрессии. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

«Новые дома получат жители 15 общин в 5 районах области.

Продолжаем выполнять поручения Президента Украины по оперативному восстановлению региона, чтобы люди как можно скорее возвращались в свои дома. Восстанавливаем дома за счет областного бюджета, также приобщаются общины», - написал Кравченко.

По его словам, Киевская область первой реализует подобный проект. Работы уже начались на 55 объектах, на остальных – начнутся в ближайшее время.

«Выполнятся работы поэтапно. Все дома планируем ввести в эксплуатацию до конца этого года, чтобы люди вернулись в свои дома к Новому году», - сообщает Кравченко.

Дома будут восстанавливать на земельных участках владельцев разрушенного жилья. Списки формировали комиссии сельских, поселковых, городских территориальных общин из числа льготных категорий граждан. Все объекты, включенные в программу, согласованы созданной Киевской ОВА комиссией.

Источник фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

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