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Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.

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Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы

08:06, 14 июля 2023
По принятому закону устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного ухода из воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин – продолжительностью свыше трех суток, чем фактически декриминализируются такие деяния, продолжавшиеся до 3-х суток.
Парламент изменил норму Уголовного кодекса об ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы
Изображение: freepik.com
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Верховная Рада 13 июля приняла в целом законопроект 8235, которым внесла изменения в Уголовный кодекс «по устранению противоречий в наказуемости уголовных правонарушений».

Среди прочего данным законопроектом, если принимать во внимание сравнительную таблицу ко второму чтению, изменены ч. 4 и ч. 5 статьи 407 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы.

В настоящее время (до изменений) эти нормы предусматривают следующее:

«4. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, совершенное лицами, указанными в частях первой или второй настоящей статьи, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

5. Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».

Депутаты предложили следующее.

Абзац 1 ч. 4 изложить в такой редакции:

«4. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения»;

Абзац 1 ч. 5 изложить в такой редакции:

«5. Самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения».

Как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады в своем заключении по этому законопроекту, изменениями в части четвертой и пятой статьи 407 УК устанавливается обязательный квалифицирующий признак самовольного покидания воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин, совершенных в условиях особого периода (кроме военного положения) и в условиях военного положения – продолжительностью более трех суток, чем фактически декриминализируются такие действия, которые длились до трех суток.

«Следует обратить внимание, что указанные деяния продолжительностью до трех суток не подпадают под действие статьи 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К тому же, предлагаемое изменение не вытекает из требований регулятивного законодательства в этой сфере правоотношений. Речь идет, в частности, о Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины, утвержденном Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, определяющим сущность военной дисциплины, обязанности военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения учебных (проверочных) и специальных собраний по ее соблюдению, видам поощрений и дисциплинарных взысканий, правам командиров по их применению, а также порядке представления и рассмотрения заявлений, предложений и жалоб, и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом от 24 марта 1999 года № 548-XIV, определяющий общие права и обязанности военнослужащих ВСУ и их взаимоотношения, обязанности основных должностных лиц бригады (полка, корабля 1 и 2 ранга, отдельного батальона) и его подразделений, правила внутреннего порядка в воинской части и его подразделениях», - отметило Управление.

Отдельно ГЮУ обратило внимание на конкуренцию норм статьи 407, которыми установлена ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью более трех суток, но не более месяца; более десяти суток, но не больше месяца, или хотя и менее десяти суток, но более трех суток; продолжительностью свыше одного месяца и статьи 408 УК Украины, которой криминализовано самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу в случае назначения, перевода, командировки, отпуска или из лечебного учреждения.

Автор: Наталя Мамченко

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