СБУ сообщила митрополиту Павлу о новом подозрении: его могут арестовать

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу (Петр Лебедь) о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в СБУ.

«Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);

ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - сказано у повідомленні.

Расследование проводили при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

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