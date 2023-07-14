Запорожский горсовет прекратил отношения с УПЦ МП

Депутаты городского совета также призвали священнослужителей и прихожан УПЦ МП выйти из рядов этой церкви и сесть за стол переговоров с ПЦУ.

Фото: zp.gov.ua

Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за прекращение взаимоотношений городского территориального общества с УПЦ МП. Об этом сообщили на официальном сайте Запорожского городского совета.

«Основные решения, принятые на 19-й сессии городского совета: Прекращение взаимоотношений городской общины с религиозными организациями УПЦ московского патриархата как с организациями, органы управления которых находятся на территории государства-агрессора», - говорится в сообщении.

Депутаты городского совета призвали священнослужителей и прихожан УПЦ МП выйти из рядов этой церкви и сесть за стол переговоров с Православной церковью Украины.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви священник УПЦ МП применил против людей огнетушитель.

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