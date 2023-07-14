Запорізька міськрада припинила відносини з УПЦ МП

Депутати міської ради також закликали священнослужителів та парафіян УПЦ МП вийти з лав цієї церкви та сісти за стіл перемовин з ПЦУ.

Фото: zp.gov.ua

Депутати Запорізької міськради проголосували за припинення взаємовідносин міської територіальної громади з УПЦ МП. Про це повідомили на офіційному сайті Запорізької міської ради.

«Основні рішення, прийняті на 19-й сесії міської ради: Припинення взаємовідносин міської громади з релігійними організаціями УПЦ московського патріархату як з організаціями, керівні органи яких знаходяться на території держави-агресора», - йдеться у повідомленні.

Депутати міської ради закликали священнослужителів та парафіян УПЦ МП вийти з лав цієї церкви та сісти за стіл перемовин з Православною церквою України.

Раніше у Білій Церкві священик УПЦ МП застосував проти людей вогнегасник.

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