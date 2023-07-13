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  1. В Україні

СБУ повідомила митрополиту Павлу про нову підозру: його можуть заарештувати

18:28, 13 липня 2023
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
СБУ повідомила митрополиту Павлу про нову підозру: його можуть заарештувати
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили настоятелю Києво-Печерської Лаври Павлу (Петро Лебідь) про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у СБУ.

«Служба безпеки викрила нові факти протиправної діяльності настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів.

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - сказано у повідомленні.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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