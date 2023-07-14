На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії

Роботи вже розпочалися на 55 об'єктах, на решті - розпочнуться найближчим часом.

Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок збройної російської агресії. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Нові оселі отримають мешканці 15 громад у 5 районах області.

Продовжуємо виконувати доручення Президента України з оперативної відбудови регіону, щоб люди якомога швидше поверталися до своїх домівок. Відновлюємо будинки за кошти обласного бюджету, також долучаються громади», - написав Кравченко.

За його словами, Київська область першою реалізує такий проєкт. Роботи вже розпочалися на 55 об'єктах, на решті - розпочнуться найближчим часом.

«Виконуватимуться роботи поетапно. Всі будинки плануємо ввести в експлуатацію до кінця цього року, щоб люди повернулися до своїх осель до Нового року», - повідомляє Кравченко.

Будинки відновлюватимуть на земельних ділянках власників зруйнованого житла. Списки формували комісії сільських, селищних, міських територіальних громад із числа пільгових категорій громадян. Усі об’єкти, які включені до програми, погоджені утвореною Київською ОВА комісією.

Джерело фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

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