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  1. В Украине

В Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене «агенту» фсб рф

11:12, 24 июля 2023
Житель Херсонской области передавал бывшим «сослуживцам» из фсб данные об ВСУ.
В Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене «агенту» фсб рф
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Разоблачен житель Херсонской области, который собирал и передавал бывшим «сослуживцам» из фсб данные о местах дислокации ВСУ. Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, – сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемый гражданин Украины в начале 2000-х проходил службу в рядах фсб рф и имел контакты с враждебной иностранной агентурой.

После начала полномасштабного вторжения мужчина возобновил контакты с сослуживцами и начал активно собирать данные о местах дислокации военнослужащих и техники ВСУ на территории Херсонской области. Собранную информацию через Telegram он посылал куратору – оперативному сотруднику «УФСБ РФ по Республике Крым».

Подозреваемый был задержан по месту жительства в Херсонской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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