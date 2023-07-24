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Особенности кассационного обжалования судебных решений о распределении расходов по делам о банкротстве – обзор судебной практики КХС ВС

11:53, 24 июля 2023
Обзор содержит ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Особенности кассационного обжалования судебных решений о распределении расходов по делам о банкротстве – обзор судебной практики КХС ВС
Изображение: freepik.com
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за май 2023 года. Он содержит ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовані правові висновки щодо:

  • ефективності обраного позивачем способу захисту своїх прав / інтересів, якщо позов про визнання недійсним аукціону в межах справи про банкрутство не спрямований на повторний продаж майна за більш високою ціною;
  • особливостей касаційного оскарження судових рішень про розподіл витрат у справах про банкрутство.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про:

  • ключові, вагомі та визначальні питання, що підлягають з’ясуванню для розгляду справ за позовом особи, якій на підставі ліцензійного договору належить виключне право на використання твору, про припинення дій, що порушують авторське право;
  • обставини, які необхідно встановити для висновку про контрафактність твору.

 У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів містяться висновки про:

  • обов’язок обслуговуючого кооперативу повідомляти асоційованого члена кооперативу про проведення загальних зборів;
  • відповідальність директора товариства за правильність нарахування та виплату собі заробітної плати.

У постановах в інших спорах, що виникають із господарських правовідносин, викладено правові висновки про:

  • необхідність надання належної правової оцінки відповідності обставин, якими обґрунтовано позов, критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 652 ЦК України, для розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин за рішенням суду;
  • розгляд судом кредиторських вимог у разі ухилення ліквідаційної комісії від виконання цього обов'язку;
  • забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса та встановлення заборони на здійснення виконавчих дій у справі за позовом про визнання таким, що не підлягає виконанню, виконавчого напису.

 

У постанові ОП КГС зроблено висновок про те, що у разі звернення прокурора в інтересах держави з позовом про визнання недійсним виконаного / частково виконаного договору про закупівлю без заявлення вимоги про застосування наслідків недійсності правочину виключається як необхідність дослідження господарськими судами наслідків визнання договору недійсним для держави як позивача, так і необхідність з'ясування того, яким чином будуть відновлені права позивача, оскільки обрання позивачем неефективного способу захисту своїх прав є самостійною підставою для відмови в позові.

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