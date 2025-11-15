Перерасчет пенсий работающим пенсионерам — что нужно знать

Пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже рассчитана, или, если целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения выплаты.

Фото: ТСН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области напомнило, что порядок проведения перерасчета пенсий лицам, которые продолжают работать, установлен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон) и постановлением правления Пенсионного фонда Украины № 10-1 от 18.05.2018 «Об утверждении Порядка перерасчета пенсии без дополнительного обращения лица в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”».

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее чем 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. Перерасчет пенсии проводится из заработной платы (дохода), из которой рассчитана пенсия.

Пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого пенсия уже рассчитана, или, если целесообразно, может учитываться в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения / предыдущего перерасчета пенсии.

Если работающий пенсионер после назначения / перерасчета пенсии имеет менее чем 24 месяца страхового стажа, перерасчет пенсии проводится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета).

Перерасчет назначенной пенсии проводится с первого числа месяца, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии, если соответствующее заявление со всеми необходимыми документами подано им до 15 числа включительно, и с первого числа следующего месяца — если заявление со всеми необходимыми документами подано им после 15 числа.

Кроме того, пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на первое марта года, в котором осуществляется перерасчет, приобрели 24 месяца страхового стажа, или которым не хватило 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года, — органы Пенсионного фонда ежегодно с первого апреля автоматически перерассчитывают пенсию.

Пенсионерам, которые работают, пенсия перерассчитывается в связи с ростом прожиточного минимума уже после увольнения с работы.

В ПФ добавили, что пенсионерам необходимо обязательно сообщать о своем трудоустройстве или увольнении с работы, поскольку к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, которые предусмотрены только для неработающих пенсионеров, например, надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет.

«Никаких удержаний из пенсии в связи с тем, что пенсионер работает, не предусмотрено», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.