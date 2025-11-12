Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Война все спишет?

Высший антикоррупционный суд рассмотрел необычное дело, в котором переплелись военная реальность и юридические тонкости. Обвиняемый в злоупотреблении служебным положением чиновник, после восьми лет судебных заседаний, неожиданно решил

мобилизоваться. Официально – чтобы служить стране, неофициально – чтобы избежать приговора. Судьям ВАКС пришлось определить: может ли сам факт желания защищать государство стать основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Изучая материалы дела №761/40713/17, ВАКС пытался найти баланс между гражданским долгом и принципом неотвратимости наказания. Этот процесс длится с 2017 года. Обвиняемым является бывшим должностным лицом – фигурант по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (обвиняется в злоупотреблении властью, повлекшем ущерб государству). По данным следствия, в течение 2015–2016 годов он принимал незаконные решения о рассрочке уплаты налогового обязательства (долга), вследствие чего в государственный бюджет не поступила рентная плата на общую сумму более 2 млн грн.

Долгое время бывший чиновник находился на свободе под залогом в 27 млн грн, посещал заседания и, казалось бы, не вызывал подозрений. Но в апреле 2025 года ситуация кардинально изменилась: обвиняемый через своего знакомого договорился с командиром части, чтобы стать солдатом. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сразу же заподозрили: такая мобилизация приведёт не только к приостановлению дела, но и к его последующему закрытию. Ведь согласно ст. 49 УК, в апреле 2026 года истекает срок давности привлечения к ответственности.

Прокурор подал ходатайство: либо увеличить сумму залога, либо взять обвиняемого под стражу из-за новых рисков. Оказалось, что экс-чиновник не только подал заявление на мобилизацию, но и мог получить визу репатрианта в Израиль. Его дети с 2022 года живут за границей. Всё это, по мнению стороны обвинения, свидетельствует о намерении бежать за рубеж или, по крайней мере, затянуть рассмотрение дела с целью его закрытия.

В свою очередь, адвокат пытался доказать, что позиция прокурора не соответствует действительности: мол, подзащитный не скрывается, не собирается выезжать из страны, а наоборот – выразил желание защищать государство. Как оказалось, в данной ситуации гораздо больше нюансов, чем просто патриотический порыв. Судьям пришлось разобраться, насколько мобилизация была необходимой. Дело в том, что обвиняемый имеет трёх несовершеннолетних детей. По закону такое лицо имеет право на отсрочку и не подлежит призыву на военную службу. Зачем же тогда мобилизовали многодетного отца, который имеет право оставаться дома? И не был ли это формальный шаг, позволяющий остановить судебный процесс на неопределённый срок?

Согласно ст. 335 УПК, если обвиняемый был призван во время мобилизации, суд приостанавливает производство до его освобождения с военной службы. Для дела, которое и так едва продвигается, это означало бы фактическую паузу, возможно, до окончания войны.

Патриотизм и процессуальный риск

ВАКС оказался перед дилеммой: приостановить производство из-за мобилизации или всё же проанализировать факты, указывающие на множество странных совпадений. Во-первых, обвиняемый захотел стать солдатом лишь на четвёртом году войны. Во-вторых, он сделал это уже после того, как сроки давности начали подходить к концу. И в-третьих, сам факт наличия трёх детей лишает его статуса военнослужащего. Всё это вместе рассматривалось как возможная попытка затянуть процесс, чтобы избежать наказания.

Допуская возможность обоснованности выдвинутого обвинения против экс-чиновника, судьи констатировали, «что закрытие уголовного производства на основании ст. 49 УК означало бы непривлечение его к ответственности за совершённое уголовное правонарушение». Прокуратура усилила этот аргумент тем, что обвиняемый уже не впервые демонстрирует склонность к бегству. Ещё до начала полномасштабного вторжения он обращался в посольство Израиля по поводу возможности получения документов для репатриации. А после того как дети уехали за границу, объективных причин оставаться в Украине, кроме судебного запрета, у него не осталось. По мнению обвинения, необходимо усилить меру пресечения в отношении обвиняемого, чтобы потом не искать его за пределами страны.

Несмотря на попытки адвоката представить своего подзащитного как защитника государства, судьи пришли к другому выводу: добровольное желание служить не отменяет того факта, что оно может быть использовано как процессуальный инструмент. Проще говоря, когда воинский долг становится способом избежать правосудия, общество проигрывает дважды – и на войне, и в суде.

В своём постановлении ВАКС поднял ещё одну проблему – попытки затягивания. Дело рассматривается восемь лет. Это создаёт отдельный риск – истечение сроков давности. Если приостановить производство в этом году, то уже в следующем его придётся закрыть без приговора. То есть, это будет не оправдание, а юридическое забвение.

Во время процесса защита предоставляла справки о серьёзных заболеваниях: от рака щитовидной железы до гипертонии. Однако ВАКС отметил, что такие диагнозы – не основание для изменения меры пресечения, а лишь фактор, который может учитываться в сочетании с другими обстоятельствами. Важно другое: выполняет ли обвиняемый процессуальные обязанности, действительно ли приходит в суд. А статистика заседаний показывает: с 2022 года он пропускал часть слушаний, объясняя это состоянием здоровья или занятостью. Суд решил, что такое поведение не может рассматриваться как надлежащее.

Прокурор просил взять бывшего чиновника под стражу или хотя бы увеличить сумму залога. Защита возражала, отмечая, что даже 27 млн грн – чрезмерная сумма. В итоге ВАКС постановил: ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (о изменении меры пресечения) удовлетворить частично, обвиняемого взять под стражу немедленно и определить ему залог в размере 40 млн грн.

Зал суда как зеркало страны

Это дело – не просто юридический сюжет, а свидетельство всей системы правосудия во время войны. В стране, где каждый второй мужчина может быть мобилизован, суды сталкиваются с новыми вызовами. Что делать, когда обвиняемый идёт на фронт? Приостанавливать производство или продолжать рассмотрение? А если такой «солдат» служит только на бумаге?

Своим решением ВАКС провёл чёткую грань: мобилизация не может быть индульгенцией. Суд имеет право и обязанность проверять – действительно ли призыв был законным, а не выдуманным для ухода от ответственности. Это особенно важно для антикоррупционных дел, где ставки высоки, а затягивание – самая распространённая тактика адвокатов.

Учитывая современные реалии, судебная система не должна быть заложником военного положения. И именно такие истории формируют будущую практику. Если сегодня государство закроет глаза на возможность манипулирования мобилизацией, завтра любой фигурант коррупционного дела сможет найти себе «защиту» в виде камуфляжа. И тогда сама идея равенства перед законом утратит смысл.

Эта история показывает, что война – не только на фронте. Она – и в судах, и в умах, и в каждом решении, которое должно балансировать между долгом и правом. Судьи ВАКС, по сути, напомнили: патриотизм – не способ избежать правосудия, а обязанность не подрывать доверие к нему.

Упомянутое дело, вероятно, завершится не скоро. Впереди – новые заседания, новые ходатайства, возможно, даже попытки изменить меру пресечения. Но главный вопрос остаётся неизменным: станет ли закон сильнее человеческой изворотливости и хитрости? Ведь пока одни защищают государство на передовой, другие пытаются найти лазейки в пробелах закона.

Решение суда стало для общества чётким сигналом: служба в армии – честь, а не щит от правосудия. И само понятие «мобилизация» не должно считаться новым синонимом слова «неприкосновенность».

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.