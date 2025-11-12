НАГС разъяснило порядок премирования госслужащих категорий «Б» и «В» по результатам ежегодной оценки в 2025 году

Разъяснение определяет условия, ограничения и примеры начисления премий для госслужащих после оценки эффективности их работы.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы опубликовало разъяснение относительно премирования государственных служащих категорий «Б» и «В» в государственных органах, которые провели классификацию должностей государственной службы, по итогам ежегодной оценки результатов деятельности в 2025 году.

Основные положения документа

Разъяснение основано на положениях Закона «О государственной службе» №889-VIII и учитывает изменения, внесенные Законом №4282-IX от 11 марта 2025 года, которым введены единые подходы к оплате труда госслужащих на основе классификации должностей.

Источником формирования фонда оплаты труда остается государственный бюджет, а премии выплачиваются в пределах утвержденного фонда, в соответствии с показателями эффективности работы и результатами оценки.

Условия и порядок начисления премий

НАДС напоминает, что премирование возможно только при наличии средств в фонде оплаты труда и не может превышать:

30% фонда постоянной заработной платы государственного органа в год;

30% должностного оклада — для ежемесячной премии;

90% должностного оклада — для квартальной премии.

Общий размер премий государственного служащего за год не может превышать 30% фонда его постоянной заработной платы.

Для примера, при должностном окладе 39 839 грн и надбавках, определенных законом, общий размер премии по результатам ежегодной оценки может составлять около 75 тыс. грн в год, или не более 10,32% от фонда постоянной заработной платы.

Кто может получить премию

Премия по результатам оценки деятельности назначается государственным служащим, получившим отличную оценку по итогам года.

Она зависит от:

личного вклада работника в результаты работы государственного органа;

инициативности, качества выполнения заданий, эффективности и соблюдения сроков.

Премирование может осуществляться ежемесячно, ежеквартально или по итогам года — по решению руководителя государственной службы, согласно Типовому положению, утвержденному приказом НАДС №74-25 от 9 июня 2025 года.

Ограничения и условия

Премии начисляются только в пределах имеющегося фонда оплаты труда конкретного госоргана.

Если служащий в течение года получает максимальные премии ежемесячно или ежеквартально, его годовой процент премирования уменьшается.

Единый фиксированный процент премии для всех сотрудников не допускается, поскольку это противоречит принципу пропорциональности фактическим результатам работы.

Агентство подчеркивает, что при определении премий важно обеспечить мотивационный баланс и не допускать превышения предельных объемов фонда.

